Calciomercato Juventus: De Ligt può partire, in Inghilterra sicuri

La Juventus inizia a ragione sull’ipotesi di cessione per De Ligt, gli estimatori non mancano ed i bianconeri non sono convinti dell’investimento.

Calciomercato Juventus: De Ligt può partire, soffiata dalla Premier

Mercato Juve, Matthijs de Ligt può lasciare l’Italia. Nonostante i continui “no” al Barcellona, la Juventus potrebbe cambiare idea sul futuro del centrale olandese.

Come riportato dal Sun, infatti, pare che il club bianconero sta riflettendo sulla posizione del difensore olandese.

Il centrale non solo potrebbe entrare in uno scambio con il Barcellona, ma essere utilizzato anche per arrivare ad altri obiettivi in Premier come ad esempio Pogba.

Mercato Juventus: perchè cedere De Ligt?

In effetti alla Juventus le ragioni per cedere il centrale non mancano. La prima sarebbe di natura economica. Il 19enne centrale dell’Ajax era costato oltre 80 milioni di euro. Un prezzo altissimo per un calciatore giovanissimo. Con il suo cartellino la Juve potrebbe investire su un calciatore di qualità in attacco o a centrocampo. La seconda regione sarebbe legata allo stipendio. Seppur giovanissimo, De Ligt guadagna davvero tanto. Un problema per la Juve in tempi di crisi. La terza riguarda le sue prestazioni. Demilar, attualmente ai box per infortunio, ha dimostrato di non essere da meno del centrale olandese. Seppur questo abbia ampi margini di miglioramento, il modo di difendere in Italia non è sembrato agevolarlo.