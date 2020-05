Calciomercato Inter, Tonali nel mirino: i nerazzurri sono in pole, si può chiudere

Calciomercato Inter: Tonali, il futuro parla nerazzurro

Calcio Mercato Inter Tonali | Il mercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e in queste ultime settimane la gran parte delle squadre del nostro campionato, stanno cercando di portare a termine qualche sondaggio importante. L’Inter in particolare non si sta fermando un attimo, e negli ultimi giorni sono stati tanti i nomi accostati ai nerazzurri , tutti molti suggestivi. Quello che ha suscitato più clamore è stato senza dubbio quello di Sandro Tonali, centrocampista giovane e forte, e che in questa stagione ha dimostrato tutto il suo valore. E’ da molto tempo che il gioiellino del Brescia piace in quel di Milano, ed è ormai scontato che in estate possa esserci un assalto concreto.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’Inter resta infatti la squadra più interessata, oltre che quella in pole per l’acquisto di Tonali. Chiaramente ora ci sarà da vedere come convincere Cellino, ma la sensazione è che Marotta possa avere qualche asso nella manica. A riportare la notizia è InterNews.

Ultime Inter: Tonali gradisce

Il futuro di Tonali parla nerazzurro, e lo stiamo capendo giorno dopo giorno, soprattutto dopo le ultime voci di mercato. Anche il giocatore si sta convincendo: vuole lavorare con Conte, la trattativa sta entrando nel vivo.