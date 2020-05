Calciomercato Inter, l’agente di Tonali: “Difficile vederlo all’estero, Inter e Juve molto attente agli italiani”

Calciomercato Inter Tonali Juventus | La prima stagione di Sandro Tonali in Serie A ha stregato tanti top club. In estate, ormai è chiaro, si sfideranno per raggiungere e convincere il talento del Brescia. In Italia c’è il forte interessamento di Inter e Juventus su tutte ma i pericoli per le italiane arrivano dall’estero con PSG e Barcellona sempre alla finestra.

Calciomercato Inter, l’agente di Tonali: “Sono attenti agli italiani”

Beppe Bozzo, agente di Sandro Tonali, in un’intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato chiaramente dell’interesse mostrato in questi mesi da Inter e Juventus.

“Il campo parla per noi, Tonali è fortissimo. Con l’avvento di Mancini sulla panchina dell’Italia è ricominciato il processo di italianizzazione delle rose di Serie A e per fortuna la Nazionale ne giova. La Juventus è sempre stata molto attenta e orientata verso la costruzione e il mantenimento di uno zoccolo duro italiano. Anche l’Inter è sensibile a questo tipo di approccio: già da qualche anno e ancor di più dall’arrivo di Marotta.”

L’agente di Tonali: “Non credo vada all’estero”

L’agente di Sandro Tonali, poi, rende più sicura la permanenza in Serie A del suo assistito, allontanando le voci di un possibile passaggio al PSG o al Barcellona.

“Non credo che l’emergenza Coronavirus e il mercato creativo che ne verrà sarà da intralcio alla permanenza dei nostri talenti in Italia. Credo sia cambiato tanto rispetto al 2012, quando Verratti fu acquistato dal PSG. Ora le italiane vogliono gli italiani, sarà difficile che una straniera batta la nostra concorrenza”.