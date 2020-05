Calciomercato Inter, senti Tagliafico: “Lascio l’Ajax”

Inter, Tagliafico è sul mercato. Il terzino sinistro argentino ha un contratto con l’Ajax fino al 30 giugno 2022.

Sono tanti i club che proveranno ad acquistarlo dal club olandese a partire dall’Atletico Madrid.

Sul calciatore ci sono anche diversi club italiani come Inter, Roma e Juventus. Il suo agente ha sempre parto ad un futuro in Italia.

Il terzino sinistro argentino, ma con passaporto italiano, ha 27 anni ed è pronto per un’avventura in Italia come confermato in passato dall’agente:

“​Se dalla prossima stagione Inter, Juve o qualche grande squadra vorrà Nico, lui sarebbe interessato ovviamente. Overmars gli ha rinnovato il contratto per farlo rimanere un altro anno”.

Con lo stop al campionato, l’Ajax sarà costretto a vendere e Tagliafico potrebbe rappresentare un’occasione per i club italiani.

Ultime Inter: Tagliafico “chiama” i nerazzurri

Questa volta proprio il calciatore ha parlato della sua volontà di andar via nel corso di un’intervista concessa a Radio Continental, confermando i propositi di addio: