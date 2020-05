Calciomercato Inter, Mertens cerca casa a Milano: chiesto consiglio a Lukaku

L’Inter sta lavorando per rinforzare l’attacco. In questo reparto, infatti, solo Lukaku è sicuro del posto, Sanchez non verrà riscattato, Lautaro Martinez sembra destinato alla cessione al Barcellona e il futuro di Esposito resta incerto. Tra i possibili sostituti c’è Mertens, che non ha rinnovato il contratto con il Napoli e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe trasferirsi a Milano.

Mercato Inter, l’indiscrezione di Tuttosport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Mertens ha chiesto all’amico Lukaku un consiglio su dove cercare casa a Milano. La zona prescelta potrebbe essere quella di Milano City Life, dove si potrebbe liberare l’appartamento di Lautaro Martinez. Il biennale da 5 milioni a stagione più bonus alla firma, offerto dall’Inter, sembra aver convinto l’attaccante belga. Resta da superare la concorrenza del Chelsea, che lo ha cercato a gennaio ed era tornato alla carica con una chiamata di Lampard.

Notizie Inter, l’amicizia tra Mertens e Lukaku

L’amicizia tra il classe 87′ e Lukaku è nota a tutti. L’attaccante dell’Inter, infatti, ha scelto Kat Kerkhofs, nota presentatrice del canale sportivo Vier, ma soprattutto moglie di Dries Mertens. Il feeling in campo lo hanno mostrato quando hanno giocato in nazionale con giocate e reti.

Ecco, perchè, sarebbero perfetti per il modulo usato da Conte garantendo fisicità e imprevedibilità nel gioco che è mancata in questa stagione. Il suo profilo, inoltre, garantirebbe esperienza internazionale e la sua lunga militanza nel campionato italiano gli permettere di integrarsi rapidamente. Il futuro sembra essere nerazzurro ma l’indizio fornito dai colleghi non rappresenta la certezza di vederlo a Milano.