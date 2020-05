Calciomercato Inter, Lautaro Martinez lancia un ultimatum a Marotta

La notizia dell’eventuale ripresa e le voci del mercato sono i temi principali dell’ultimo periodo in casa Inter. Per quanto riguarda il secondo punto ovviamente ci sono le voci in entrata e in uscita. In tal senso spiccano le ultime relative al futuro di Lautaro Martinez, che sembra destinato sempre di più al trasferimento al Barcellona, che lo considera come l’erede di Suarez.

Mercato Inter, le parole di Lautaro

Da giorni si parla della trattativa e delle parole di Setien, Messi e Suarez, che hanno mostrato apprezzamenti nei confronti di Lautaro Martinez per convincerlo a trasferirsi al Barcellona. L’obiettivo dei tre sembra essere stato raggiunto. Secondo quanto riportato dai colleghi del Mundo Deportivo, il numero 10 dei nerazzurri ha spedito un messaggio chiaro a Marotta: “O vado al Barcellona oppure resto a Milano“.

Parole forti e decise che se confermate potrebbero risultare decisive per determinare la fine della trattativa. Ma c’è di più. Quando il classe ’97 quando giocava nel Racing Avellaneda aveva dichiarato di essere tifoso del Barcellona e di avere come idoli Leo Messi e Suarez. In caso di esito positivo della trattativa coronerebbe il sogno di giocare nella squadra del cuore con i suoi eroi.

La strategia del Barcellona

Lautaro Martinez è uscito allo scoperto e ha escluso dalla corsa il Paris Saint- Germain e il Manchester City. Il Barcellona, dunque, potrebbe puntare sulla volontà del calciatore per ottenere lo sconto sulla clausola rescissoria di 111 milioni. La strategia è chiara e stanno provando ad inserire contropartite tecniche come Vidal, Semedo, Firpo e Todibo. L’Inter, però, vorrebbe incassare l’intera cifra per arrivare a Werner.