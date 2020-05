Calciomercato Inter, Conte è stato accontentato: arriva un suo pallino

Grandi manovre in casa Inter per accontentare Antonio Conte: il tecnico salentino è al lavoro ad Appiano, mentre Marotta sonda il mercato alla ricerca del profilo giusto. In particolare, è a centrocampo che si verificheranno i cambi più importanti.

Calcio mercato Inter, addio Lautaro

C’è una condizione però che diventa sempre più imprescindibile, ossia l’addio di Lautaro Martinez. L’attaccante è sempre più convinto, al di là delle dichiarazioni di facciata, ad andare al Barcellona. L’Inter chiede 90 milioni cash più contropartite tecniche per arrivare ai 111 milioni della clausola: la sensazione è che si chiuderà comunque, con uno sforzo da parte di entrambi i club. E se c’è la trattativa Tonali che prosegue a ritmi serrati, tra fughe in avanti e sgambetti alle concorrenti, Marotta sa che per far digerire al tecnico Conte una perdita come quella del Toro, serve un grande colpo.

Ultimissime mercato Inter, ecco Vidal

Il profilo giusto per far ritrovare il sorriso al mister è Arturo Vidal. Costa meno del talento del Brescia, in campo può già dare un contributo più netto ed ha esperienza da vendere. Secondo la Cuarta, Re Artù ed il mister si sono sentiti molto spesso durante questa pandemia. A gennaio la situazione era più o meno la stessa, ma Messi e Setien bloccarono la trattativa. Che stavolta invece troverebbe solo i dubbi di Marotta, ma sul rendimento di Vidal, ormai è pronto a garantire Conte.