Calciomercato Fiorentina, Commisso annuncia il futuro di Castrovilli

Gaetano Castrovilli è al centro del calciomercato: il giovane centrocampista della Fiorentina ha fatto il salto di qualità quest’anno ed è sommerso di offerte, alcune delle quali tentano Rocco Commisso, proprietario del club viola.

Calcio mercato Fiorentina, le parole di Commisso su Castrovilli

Da quando quel giorno Montella disse che era arrivato il nuovo Antognoni, le aspettative per lui sono decisamente salite. Eppure Castrovilli non ne ha risentito ed anzi ha continuato ad aumentare il suo rendimento in campo in maniera esponenziale. Per lui quest’anno 26 presenze in Serie A, arricchite da 3 gol e 2 assist. Non ci sono limiti alla sua crescita, che il presidente della Fiorentina spera continui a Firenze: “Gaetano è un grande talento e vogliamo tenercelo stretto. Mi piace il suo impegno. Antognoni? Lui ha vinto, sarebbe bello se anche Castrovilli facesse lo stesso, con la maglia dell’Italia e quella dell Fiorentina“.

