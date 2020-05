Atalanta Gosens Italia Germania Bundesliga | La Serie cammina al piccolo trotto verso la ripresa ma non ci sono ancora date precise. La Lega Calcio ha proposto il 13 giugno come data di ritorno in campo ma il Governo non ha ancora dato il via libera. In Paesi, invece, il calcio si è bloccato (Francia) o è già pronto per ricominciare (Germania). Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato dell’organizzazione della Germania per il ritorno in campo.

Atalanta, Gosens: “In Italia sono invidiosi della Bundesliga”

Ai microfoni della BILD, Robin Gosens, ha parlato del ritorno ai campi di allenamento con i compagni e della possibile ripresa della Serie A.

“Sabato ricomincia la Bundesliga e io alle 15.30 guarderò Borussia Dortmund-Schalke 04. Di fronte alla rapidità e all’efficacia della DFL ci si può solo togliere il cappello. In Italia c’è un po’ di invidia, perché tutti noi vogliamo tornare in campo. Qui l’ipotesi è ancora lontana e in Germania stanno già ricominciando. Porte chiuse? Fa uno strano effetto“.

Gosens: “Bello rivedere i miei compagni, ma certe acconciature…

“E’ stato molto bello tornare al campo di allenamento. E’ stato bello ritrovarsi e notare anche le acconciature dei compagni: qui i parrucchieri sono ancora chiusi. Alcuni si sono fatti tagliare i capelli dalle compagne, e si vede. Altri hanno preferito farseli crescere, e si vede anche questo”.