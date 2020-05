Ultime Inter, guai in vista per Gabigol: festini fino al mattino, la denuncia dei vicini

Ultime Inter – Gabigol | Il centravanti brasiliano torna a far parlare di sé e non più per le incredibili gesta con la maglia del Flamengo in campionato e Copa Libertadores, questa volta per le vicende extra-calcistiche. Stando a quanto rivelato dai colleghi sudamericani, la stella del campionato carioca, Gabriel Barbosa, è finito sotto accusa. Gabigol finisce nei guai più totali, per alcune vicende venute fuori in questo caos generale legato all’emergenza Coronavirus. Sarebbe stato colto nel corso di un festino tenutosi nella sua abitazione in Brasile, cosa ovviamente non consentita dal governo sudamericano. Fino a tarda notte, tra musica a tutto volume e grigliate, assieme ai suoi amici e parenti, avrebbe dato vita a veri e propri festini. Il calciatore è stato prontamente denunciato dai vicini di casa.

News Inter, l’ex Gabigol nei guai durante la quarantena: ecco cos’ha fatto il calciatore

Assembramenti e festini, è la vicenda che vede protagonista Gabigol, ex centravanti dell’Inter. Il quotidiano ‘O Dia’ riporta le parole dei vicini di casa, che ne hanno parlato proprio ai loro microfoni: “Sta sempre in casa a far baldoria, in continuazione organizza feste e grigliate assieme ai suoi amici. Musica a tutto volume, fino alle 6 del mattino”. Una situazione anomala, che ha provocato molte più polemiche. Sì, perché il suo club d’appartenenza – il Flamengo – sarebbe proprio quello più colpito dall’emergenza. E Gabigol, così, la combina veramente grossa.