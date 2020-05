UEFA, Abete: “La Serie A riparta seguendo Germania e Spagna. Tamponi? Il calcio non vuole vantaggi”

UEFA Abete Serie A Italia | Giancarlo Abete, vicepresidente UEFA, ha parlato della ripresa della Serie A e dell’importanza del calcio nelle casse del Paese. Ai microfoni di TMW Radio ha fatto il punto della situazione sul calcio italiano ed europeo.

UEFA, Abete: “Gravina si è comportato benissimo. Il calcio riceve poco dal Governo”

“L’approccio di Gravina alla faccenda è stato molto più che adeguato. E’ giusto che il suo desiderio, come quello di chiunque sia della Federazione, sia quello di riprendere. Naturale che la priorità sia la salute dei cittadini, la responsabilità delle scelte finali sono in capo al Governo e non a una federazione sportiva. Se non ci fossero le possibilità di ripartire deve essere data alla FIGC la titolarità di decisione sui nuovi assetti dei campionati”.

Danni economici in caso di stop? “Sarà anche ingente, come quello che sta vivendo ogni impresa dopo il Covid-19. Spesso ci si dimentica che il calcio ha ricevuto 680 milioni dal CONI pur pagando più di 11 miliardi di tasse negli ultimi dieci anni, appena il 6%. Bisogna capire che il calcio è una grande impresa, che al paese ha dato e non ha tolto“.

Abete: “Spadafora ha gestito un problema enorme”

Il vicepresidente UEFA, poi, si è soffermato sull’approccio del Ministro Spadafora alla questione calcistica e a quello che accadrà nelle prossime stagioni.

“Spadafora si è trovato a gestire un problema enorme, molto più grande di lui. Il mondo del calcio non ha gradito alcune sue esternazioni. C’è una dimensione di responsabilità che va al di là anche dei singoli ministeri, alcuni paesi come la Francia si sono fermati”.

Tamponi e responsabilità mediche? “Il contesto internazionale potrebbe aiutare e facilitare anche le scelte dell’Italia. Possiamo solo attendere e sperare ci sia una ripresa come accaduto in Germania e come si farà in Spagna. La quarantena è un problema delicato, altri paesi si sono comportati in maniera diversa. Poi bisogna valutare l’aspetto dei medici del calcio: non esiste un contratto collettivo che li riguardi, in termini reali non c’è mai stato, sono dei professionisti legati ai singoli club. L’obiettivo è cogliere le situazioni negative per crescere ed organizzare il futuro in maniera tale che nessuno si trovi sovraesposto, anche se in realtà finiamo ad esserlo tutti. Non credo neanche che il calcio voglia trattamenti preferenziali su tamponi o cose che lo pongano su una dimensione diversa”.