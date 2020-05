Serie A Udinese Pozzo | La Serie A cammina al piccolo trotto verso la ripartenza. Da lunedì prossimo i club potranno tornare ad allenarsi in gruppi dopo il via libera da parte del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e dal Comitato Tecnico Scientifico. In questi mesi di stop, però, le società hanno rischiato di perdere milioni di euro e di trovarsi in estreme difficoltà.

Udinese, Pozzo: “Il Governo ci tolga responsabilità o la Serie A non riparte”

Gianpaolo Pozzo, Presidente dell’Udinese, ha inviato una lettera allo stesso Ministro dello Sport in cui ha chiarito i punti critici della ripresa.

“Il Governo garantisca la manleva ai dirigenti, o la ripresa del campionato è improvvida. Servirebbe un intervento normativo affinché i dirigenti non debbano rispondere delle altrimenti ostative responsabilità che dovremmo essere costretti ad indebitamente accollarci”.

Serie A, in cosa consiste la richiesta

In sostanza il Presidente dell’Udinese chiede al Governo di assumersi le totali responsabilità civili e penali in caso di possibile contagio da parte di un calciatore. La positività al Coronavirus durante l’attività sportiva potrebbe essere presa in carico dall’INAIL e trattata come infortunio sul lavoro. In questo caso le societ’ potrebbero essere costrette a sborsare ingenti somme di denaro. La lettera è stata inviata anche al presidente del CONI, Giovanni Malagò, al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a quello della Serie A, Paolo Dal Pino, e al governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimilano Fedriga.