News Serie A, Spadafora interviene sulla ripresa Serie A

Ripresa Serie A Spadafora | Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è intervenuto sul proprio profilo Facebook in merito anche alla ripresa del campionato italiano di Serie A. Il Ministro ha confermato che domani terrà due informative urgenti al Parlamento con il Premier Conte. La prima ci sarà al Senato alle ore 11 e sarà anche visibile in diretta Nazionale su Rai 3, mentre poi la seconda avverrà alla Camera alle ore 16. Spadafora illustrerà al Governo il piano per ripartire con ogni sport e quindi anche con il calcio italiano.

Ripresa Serie A, le parole di Spadafora sul campionato

Il Ministro Spadafora ha spiegato di come ci sia voglia di ripartire per ogni singolo sport in Italia. Prima però bisognerà trovare un piano perfetto per tutelare la salute, poi potrà arrivare l’ok per la riprese delle attività. Il Ministro ha spiegato di come ci fosse una maggiore considerazione in più per il calcio, che è molto importante per l’economia del paese. La volontà è quella di riprendere per evitare di mettere a rischio tanti club indebitati. Saranno fondamentali dunque i ricavi dai diritti tv e quindi la conclusione della stagione. Infine, ha parlato della ripresa degli allenamenti di gruppo. Spadafora ha annunciato che proporrà al Governo la riapertura di tutte le attività entro il 25 maggio.