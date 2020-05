Nuova autocertificazione, cosa cambia dal 18 maggio: il modello

Per il 18 maggio sono previste nuove misure di allentamento: cambierà il modello di autocertificazione, necessario soltanto per gli spostamenti tra regioni. Ci saranno anche nuove aperture per alcune attività, così come ci sarà la possibilità di vedere anche gli amici.

Il nuovo modello di autocertificazione servirà soltanto un caso

La prossima autocertificazione sarà obbligatoria soltanto per gli spostamenti da regione a regione. Per chi vorrà spostarsi all’interno della propria, non sarà più obbligatoria. Sarà consentito tornare a vedere anche gli amici. Resterà invece, chiaramente, il divieto di assembramenti. Per quanto riguarda le attività lavorative, c’è ottimismo rispetto alle aperture di bar, parruchieri e ristoranti.

C’è tuttavia paura per quel che riguarda le regioni più colpite: la Lombardia infatti, stando anche ai dati di ieri, non riesce ad contenere il virus, che continua a propagarsi. Timore anche per il Piemonte, dove le struttute potrebbero faticare a sostenere un nuovo innalzamento repentino dei contagi. Sempre più probabili quindi, che certe aperture di attività, o ulteriori misure di allentamento del lockdown, possa venire con differenze anche marcate tra regione e regione.