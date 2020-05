De Zerbi confermato per la prossima stagione, ora si attende la firma del tecnico con il Sassuolo.

Notizie Sassuolo, De Zerbi verso il rinnovo

Ora tocca a De Zerbi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Sassuolo ha mandato un segnale per la conferma del tecnico bresciano che, in scadenza a giugno, dovrà decidere se restare o meno.

Le parole dell’ad Carnevali non hanno lasciato margine per una sterzata improvvida: «Penso che per la sua crescita sarebbe importante restasse, come sarebbe importante per noi che rimanga».

Non solo parole, perchè il club emiliano ha già pronto un contratto fino 2021, ma non esclude un accordobiennale. Carnevali vuole pianificare insistendo con il ciclo avviato due anni fa. L’allenatore gode di stima diffusa nell’ambiente e non solo, per questo potrebbe bussare alla sua porta anche una big.

Il progetto dezerbiano non è esaurito: di questo è convinto Carnevali, dopo che i primi di febbraio si era vociferato di un’offerta all’allenatore per restare ma prontamente smentita da lui stesso.

De Zerbi ha voglia di restare?

In quel momento il mister aveva gettato acqua sul fuoco ma ora che il contratto, sulla carta, sarebbe prossimo alla scadenza bisogna decidere:

«Nessuno mi ha mai chiamato della società per parlare del rinnovo, è chiaro che mi avrebbe fatto piacere ricevere una chiamata. Non parlerò con nessuna squadra fino al termine della stagione per correttezza».