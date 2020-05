Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport.

Notizie Lazio, Simone Inzaghi ricorda lo scudetto

20 anni esatti l’ultimo scudetto?

«Il mio primo pensiero va al momento in cui è finita la partita con la Reggina e abbiamo cominciato a seguire quella del Curi. Ripenso alle emozioni mentre aspettavamo che finisse quella della Juve a Perugia, dove stava giocando mio fratello Pippo. Un susseguirsi di emozioni incredibili».



Olimpico?

«Eravamo tutti nello spogliatoio. Mi spostai davanti a un monitor, accanto a me avevo Pancaro e Conceicao, volevamo vedere la partita ma il tempo non passava. Ricordo il tripudio nello spogliatoio nel momento dello scudetto. Ho rivisto quelle immagini poco tempo fa mentre stavamo festeggiando all’interno dello spogliatoio. Vedo Walter Pela, il nostro magazziniere. Era un tifoso della Curva, non lavorava ancora alla Lazio, ma si era infiltrato non so come».