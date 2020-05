News Juventus, Rabiot risponde alle voci: “TV e giornali tossici”

News Juventus, Rabiot polemico: “TV e giornali: vietato ingerire”

News Juventus – Rabiot | Non sono giorni facili quelli per Adrien Rabiot, centrocampista bianconero finito al centro delle polemiche. Il motivo riguarda il suo “sciopero”, di cui appunto, si è molto discusso in questi ultimi giorni. In prima persona, il centrocampista francese ha voluto chiarire la situazione, in maniera molto forte e diretta. Attraverso delle Instagram Stories del suo profilo ufficiale, ha pubblicato due post in cui scrive: “Quando ti rendi conto che è stato il tuo ultimo giorno di… sciopero”. Frecciatina diretta alle voci di questi ultimi giorni e il riferimento trova conferma nel post successivo, in cui fa riferimento proprio a TV e giornali, all’interno del quale sottolinea: “Non ingerire”.

Ultime Juventus, Rabiot polemico: è atteso in Italia

Quelli che seguono, sono i post lanciati da Adrien Rabiot attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. La polemica non manca, dopo la sua lunga assenza dall’Italia e la permanenza in Costa Azzurra. Le voci sui suoi malumori in bianconero non sono mancate e lui, a modo suo, ha voluto spegnere ogni ipotesi di addio dai bianconeri. Adesso però, al ritorno a Torino, è atteso comunque un colloquio con la società della Juventus, per mettere fine alle questioni di cui si è molto parlato in questi giorni. Il calciatore è dunque in arrivo in Italia, e sarà uno degli ultimi giocatori a far rientro, in attesa di conoscere il destino di Gonzalo Higuain.