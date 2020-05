News As Roma, tegola Pau Lopez: infortunio per l’estremo portiere dei giallorossi, le condizioni

News As Roma – Infortunio Pau Lopez | I club tornano sul campo e i calciatori che muovono nuovamente i primi passi sul terreno da gioco, corrono rischi. Questa volta non parliamo del rischio al contagio, bensì agli infortuni. E’ il caso di Pau Lopez, estremo difensore della Roma che si trova subito costretto a dare forfait, per fare i conti con un infortunio abbastanza serio. Il portiere spagnolo si è infortunato al polso, nel corso della sua seduta di allenamento facoltativo. Pronti i soccorsi a Trigoria, con il calciatore che ha subito una microfrattura al polso sinistro.

Ultime Roma, infortunio Pau Lopez: i tempi di recupero

Nulla di grave, ma comunque un infortunio che costringerà il portiere a stare fuori per un po’. In questo momento di stop avrà possibilità di recuperare e mettere nel mirino il suo rientro, ma occhio, perché potrebbe saltare qualche gara alla ripresa della Serie A. Paulo Fonseca potrebbe fare a meno di lui per le prime. I tempi di recupero stimati, come riportano i colleghi di Sky Sport, sarebbero di circa 15-20 giorni. Dunque quasi un mese di assenza dai lavori e diventerà ancora più complesso per il portiere, trovare la forma fisica adatta, per ripartire in Serie A. Per il tecnico portoghese è una brutta tegola, considerando l’importanza che ha al centro delle sue idee di gioco.