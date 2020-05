Napoli Infortunio Manolas | La Serie A si proietta al piccolo trotto verso la ripresa. Pochi giorni fa sono ricominciati gli allenamenti individuali e facoltativi dei club dopo aver effettuato i test clinici. Dopo la Roma anche il Napoli si è trovato sin da subito a fare i conti con i primi infortuni e noie muscolari.

Napoli, infortunio per Manolas: domani si valuterà

In attesa di ricominciare ad allenarsi in gruppo il prossimo lunedì come stabilito dal Ministro Spadafora, il Napoli deve già trovarsi a fare i conti con i primi infortuni dopo soli quattro giorni di allenamento individuale. Oggi a Castel Volturno si è fermato Kostas Manolas per un problema muscolare, probabilmente dovuto al lungo periodo di stop. Domani saranno effettuati gli esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio. Gennaro Gattuso scongiura un lungo stop per poter avere tutta la rosa a disposizione in vista della ripresa del prossimo giugno.

Leggi anche – Maddaloni a CM24: “Il Napoli può qualificarsi in Champions League”

Napoli, allenamento individuale

Il difensore greco ha dovuto arrendersi ad un fastidio muscolare dopo metà allenamento. Gennaro Gattuso ha diviso il gruppo in tre gruppi, con un lavoro diversificato per ogni gruppo: fase aerobica, atletica e tecnica. Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che “le sedute si sono svolte, in maniera alternata, sui 3 campi del Centro Tecnico. Su ogni campo hanno lavorato i giocatori divisi singolarmente in zone personali delimitate“.