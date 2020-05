Maddaloni a CM24: “Il Napoli può agganciare il quarto posto e battere il Barça. Silvia Romano? Ha fatto una vacanza”

Maddaloni Vip Tifosi | Marco Maddaloni, judoka italo-albanese, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni per la rubrica “Vip Tifosi”. E’ tifosissimo del Napoli e attreverso i nostri canali social ha svelato un quali sono i suoi desideri per il Napoli, con quali occhi – anche molto critici – osserva le vicende calcistiche in Serie A e quali sono i suoi progetti per il futuro.

Le parole di Marco Maddaloni

Come hai trascorso la quarantena? “Sono rimasto a casa e ho recuperato, il mio corpo era logoro. L’ho fatto in garage, adesso in fase due comincio ad uscire, sono stato a trovare mio padre a Scampia.

Sul Napoli di Ancelotti e di Gattuso: “Prima che da tifoso, ti parlo da sportivo: la situazione non mi è piaciuta. Con Ancelotti i calciatori hanno smesso di giocare. E’ come se io sul Tatami, smettessi di combattere. Per questo non mi è piaciuto, ho seguito il Napoli da vicino e dico che non mi è piaciuto. Con Gattuso è arrivato sicuramente qualche cambio negli spogliatoi, io sono contento per Rino, perché è un grande atleta, ma ti ripeto: se devo tornare a ritroso, non mi è piaciuto l’atteggiamento con Carlo. Poco sportivi”.

Sfida col Barcellona? Gli sportivi sono sognatori, giusto si faccia. Dobbiamo andare lì per fare risultato, sappiamo tutti però che se vuoi vincere, tocca comprare. Il presidente forse anche per giuste cause, ma se alcuni del passato giocassero ancora qui, forse ce la potremmo giocare con tutti.

Cavani e Immobile? Parlavo di lui sì, così come Lavezzi. Appena abbiamo grandi giocatori, vendiamo. Restiamo una grande squadra, ma serve fare il passo importante per competere. Per Ciro sarei contentissimo, con Lorenzo formerebbe il ‘dream team’.”