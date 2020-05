Europa League 2020/21, quali saranno le squadre qualificate?

Europa League 2020/2021 squadre qualificate | Il mondo del calcio è stato fermato dall’emergenza Coronavirus nella stagione 2019/20. Questo ha fatto si che si creasse caos nei campionati d’Europa. In vista della prossima stagione, quella 2020/21, tante squadre potrebbero ritrovarsi qualificate alla zona Europa con diverse giornate d’anticipo. Infatti, resta il problema delle classifiche incomplete tra promozioni, retrocessioni, qualificazioni a coppe europee e vincitori del campionato. La UEFA, intanto, annunciato nelle scorse settimane che non si farà riferimento a Ranking Uefa per la qualificazione alle prossime Champions League ed Europa League. Quindi, quali squadre sono qualificate per la prossima Europa League? Bisognerà vedere come andranno a finire i campionati e se alcuni di questi avranno una ripresa. Intanto, bisognerà affidarsi alle classifiche attuali.

Coronavirus, stop campionati – Europa League 2020/21, le squadre qualificate per il prossimo anno

Francia e Belgio si fermano al momento, mentre Serie A e Premier League provano a ripartire. La Bundesliga, invece, potrebbe riprendere già questo fine settimana. Andiamo a vedere però quali sono le squadre qualificate per la prossima Europa League 2020/2021 se non si dovessero completare le stagioni attuali e si prenderanno di riferimento le classifiche attuali. Queste le squadre qualificate per la prossima Europa League 2020/2021 dei 10 principali campionati d’Europa.

FRANCIA

Lille;

Reims;

Nizza.

GERMANIA

Bayer Leverkusen;

Schalke 04.

INGHILTERRA

Manchester United;

Wolves;

Sheffield United.

ITALIA

Roma;

Napoli;

Milan.

SPAGNA

Getafe;

Atletico Madrid;

Valencia.

RUSSIA

Rostov;

CSKA Mosca.

OLANDA

Feyenoord;

PSV;

Willem II.

PORTOGALLO

Braga;

Sporting Lisbona.

BELGIO

Charleroi;

Antwerp;

Standard Liegi.

UCRAINA