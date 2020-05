Coronavirus Serie A Lecce Medico | Giornate di decisioni importanti per il futuro del campionato di Serie A. Il Governo apre agli allenamenti di gruppo a partire dal prossimo lunedì 18 maggio dopo aver valutato con attenzione il protocollo della FIGC ed aver ricevuto l’ok del Comitato Tecnico Scientifico.

Serie A, il medico del Lecce: “Rischi bassi, prendiamoci le nostre responsabilità”

Resta solo da decidere quando far ripartire la Serie A. La Lega Calcio ha avanzato la data del 13 giugno per poter portare a termine anche la Coppa Italia, ma la decisione del Governo arriverà solo agli inizi della prossima settimana. Intanto i medici sociali dei club iniziano a confrontarsi in maniera pratica con i rischi del Coronavirus dopo aver effettuato i test clinici ai calciatori che sono tornati in campo in modo individuale e facoltativo. Il medico del Lecce, Giuseppe Congedo, ai microfoni di Radio Marte si è lasciato andare a considerazioni molto ottimiste circa la ripresa.

“Siamo medici e siamo pronti ad affrontare il rischio. Di fronte a queste decisioni bisogna prendersi delle responsabilità. Rispettando il protocollo, i rischi sono molto bassi e dobbiamo accettarli”.

Il medico del Lecce: “Ci sono criticità ma siamo pronti”

Il Dott. Congedo, poi, ha parlato anche della situazione in casa Lecce.

“Abbiamo già effettuato i test sierologici e li ripeteremo 72 ore prima del ritiro. Ci sono ancora dei punti interrogativi, ma prendersi delle responsabilità fa parte del gioco. Vogliamo raggiungere la salvezza sul campo”.