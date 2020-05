Coronavirus Italia, ripresa Serie A: Conte attende il protocollo in giornata

Coronavirus Italia fase 2 ripresa Serie A protocollo Conte ultime | L’Italia è ancora in piena emergenza Coronavirus. Intanto, nella giornata di oggi, il Premier italiano Giuseppe Conte dovrebbe visionare il protocollo FIGC in merito alla ripresa Serie A. Dopo il via agli allenamenti individuali, presto potrebbe arrivare l’ok per quelli di gruppo da lunedì 18. Si aspetta solo di capire se il campionato di Serie A ripartirà. Questo si potrà sapere già nella giornata di oggi, quando il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, presenterà in Camera e Senato al Governo Conte il protocollo FIGC. Protocollo che è già stato visionato dal Comitato Tecnico Scientifico che ha chiesto delle modifiche (già fatte) dalla FIGC con il presidente Gabriele Gravina.

Coronavirus, news Serie A: Conte pronto a chiudere tutto oggi

Per riprendere il lavoro di squadra, bisognerà fornire a club e medici le indicazioni definitive e nel dettaglio per la ripresa di allenamenti di gruppo e infine dare l’ok per il continuo della stagione. Quella che preoccupa di più al momento, secondo La Gazzetta dello Sport, è la parte di responsabilità penali, che resta al datore di lavoro (ovvero ai club di Serie A). I calciatori attendono, intanto, nella giornata di oggi, il Ministro Spadafora presenzierà in Senato e alla Camera. Il Ministro spiegherà le diverse posizioni sulla ripartenza della Serie A. Ripresa che il Premier Giuseppe Conte e gran parte della politica spingono per far si che arrivi. Tutto dipenderà da quale sarà il piano per ripartire con il campionato, se non sarà convinto Conte potrebbe anche decidere di chiudere tutta la stagione qui.