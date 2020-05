Calciomercato Roma, Pellegrini nel mirino del PSG: pronto un nuovo assalto

Calciomercato Roma: Pellegrini, il PSG ci proverà ancora

Calcio Mercato Roma Pellegrini | Il calcio giocato è fermo da un bel po di tempo, ma ciò che non si ferma mai, è il mercato. Quest’ultimo infatti, sta continuano a ritmi altissimi, e proprio in queste ultime settimane le principali big del nostro campionato stanno cercando di valutare colpi sia in entrata che in uscita. Anche la Roma sta vivendo un momento parecchio movimentato, specie per quanto riguarda i suoi gioielli, costretti ad essere blindati prima di qualche eventuale assalto. Pellegrini è senza dubbio il giocatore più richiesto sul mercato, e tantissime big ci stanno pensando ancora oggi, puntando proprio ad un assalto.

Stando a quanto riportato da Le10Sport, anche il PSG sarebbe intenzionato a non mollare la pista, magari provandoci da qui a breve. Il club parigino aveva già messo il centrocampista nel mirino qualche mese fa, ora sembra ci sia stato un vero e proprio ritorno di fiamma.

Ultime Roma: anche la Juventus non molla Pellegrini

Pellegrini resta un obiettivo concreto per il PSG, così come per altre squadre, come ad esempio la Juventus. I bianconeri vorrebbero strapparlo a tutti i costi alla Roma, ma la trattativa ovviamente non sarà facile. Fatto sta che la Vecchia Signora è un altro pericolo importante.