Calciomercato Napoli: corsa a 4 per l’attacco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Napoli, De Laurentiis pensa ad un grande calciomercato, serviranno almeno due calciatori in attacco. Per questa ragione gli azzurri seguono una prima punta ed un esterno, sono 4 i nomi.

Calciomercato Napoli: 4 nomi per l’attacco azzurro, Juve beffata per Orosolini?

Ultime Napoli, gli azzurri scatenati sul mercato. Il Napoli, ad oggi, dovrà sostituire sia Callejon che Milik e magari anche Dries Mertens.

Per questa ragione, come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante l’arrivo in estate di Petagna, gli azzurri seguono anche altre piste.

Per la corsia di destra negli ultimi giorni è spuntato l’esterno del Bologna Riccardo Orsolini, che gli può essere accostato come vocazione; poi nella memoria di Giuntoli è rimasto Rashica, del Werder Brema (la terza opzione porta ad Everton ma il suo prezzo resta altissimo).

Mercato Napoli: la prima punta

Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, il Napoli guarda all’estero. Occhio al nome di Sardar Azmoun, venticinque anni, iraniano dello Zenit San Pietroburgo, avvicinato nel calciomercato scorso, tanto per capire l’effetto che gli fa un’eventuale trasferimenti.

Non è comunitario, e questo potrebbe essere un problema. Il vero obiettivo era Luka Jovic, ma l’infortunio subito dal serbo del Real Madrid spaventa e non poco De Laurentiis.

Per il Napoli sul calciomercato la ricerca dei nuovi gol è cominciata: Callejon più Mertens ne mettono assieme «appena» duecento ed il Napoli per rimpiazzarli deve pensare in grande magari ad un altro “Ciro”.