Calciomercato Milan, Shevchenko nuovo allenatore? “È il mio sogno”

In una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, l’ex attaccante del Milan ha svelato il proprio sogno di allenare la panchina rossonera.

E se fosse proprio lui, ancora una volta, il salvatore della Patria? Mentre il mondo s’interroga sulla permanenza di Pioli, su Rangnick, su Pioli e Rangnick, su Rangnick e Maldini, Andriy Shevchenko si candida per la panchina del Milan. “Il mio obiettivo sarà sempre quello di diventare allenatore del Milan“, ha ammesso l’ex bomber, “perchè è nel mio cuore e i tifosi mi vogliono bene. Quando non sarò più ct dell’Ucraina mi piacerebbe farlo“. Attualmente è ct dell’Ucraina, mestiere che svolge dal 2016 con ottimi risultati: non perde infatti in un incontro ufficiale dal novembre 2018, battendo anche il Portogallo di Ronaldo lo scorso ottobre.

Notizie Milan, i ricordi di Sheva

Ha vissuto qualsiasi tipo di emozione quando giocava con il Milan. Dalla disperazione di Istanbul (“Non so come abbia fatto Dudek a parare quel tiro, non riesco ancora a riguardarlo“), alla gioia di Manchester: “Mi è passata la vita davanti. Mi ricordo che in quel momento pensai che non dovevo cambiare decisione. Quando ho preso il pallone ero deciso su quello che dovevo fare. I miei occhi? Ero pronto, aspettavo il fischio dell’arbitro“.