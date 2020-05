Milan, il futuro di Pioli è un rebus. Il club rossoneri, pronto ad un calciomercato all’insegna dei giovani, è pronto a stravolgere la rosa e ad accogliere Rangnick. Ma non è detto che non sia il tecnico ex Fiorentina a guidare la squadra durante la prossima stagione.

Calciomercato Milan, Pioli in bilico: sospeso tra Maldini e Gazidis

Ultime Milan, Pioli resta sospeso tra i due fuochi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico resta ancora in bilico ed il suo futuro non è segnato.

Nonostante l’arrivo imminente di Rangnick l’allenatore potrebbe restare in panchina. Dicono che l’a.d. Gazidis già ad ottobre, visto il fallimento del progetto Giampaolo, abbia contattato i due allora esponenti dell’area tecnica per incontrarsi con Rangnick.

Ad oggi le dichiarazioni di Paolo Maldini non hanno provocato ufficialmente nessuna reazione a casa Milan e tantomeno a Londra, perché nel quartier generale del fondo Elliott vengono considerate semplicemente scaramucce verbali.

Calciomercato Milan, via Maldini: e Pioli?

Ma risulta scontato come Paolo sia in uscita, perché la convivenza con Rangnick sarebbe complicata dopo tanti botta e risposta. Tuttavia il tecnico tedesco, almeno per il suo primo anno, potrebbe occupare solo il ruolo di dirigente e lasciare la panchina a Pioli. Questo accadrebbe per diversi motivi. Il primo e più importante è per la mancanza di tempo. Pioli conosce già gran parte del gruppo e dell’ambiente rossonero e potrebbe lavorare con la rosa messa a disposizione dall’attuale dirigente Red Bull che ha già in mente duegiovani interessantissimi. Ma i rossoneri dovranno battere la concorrenza dell’Inter sul calciomercato.