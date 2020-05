Calciomercato Milan: colpo dal Barcellona in arrivo

Milan, il calciomercato potrebbe portare una sorpresa dal Barcellona. La società rossonera è in contatto con i blaugrana per un’ex Juventus, il portiere Neto.

Calciomercato Milan: c’è Neto dal Barcellona

Ultime Milan, colpo a sorpresa dal Barcellona. Protagonista sui maggiori quotidiani europei per gli affari Lautaro Martinez e Pjanic con Inter e Juventus, il Barcellona si prepara a cedere molti calciatori.

Non solo inserendoli negli scambi, come per Arthur, Coutinho, Dembele, Firpo, Rakitic, Semedo, Todibo e Vidal, ma anche in maniera secca.

Il destino di Neto sembra segnato. Ai catalani piace Onana (tra l’altro obiettivo anche del Milan) e per questo l’ex Juventus potrebbe fare i bagagli dopo una sola stagione e il suo ritorno in Italia non è affatto da escludere.

In Serie A, Neto potrebbe giocare questa volta con il Milan dopo le esperienze a Torino con la Juve e a Firenze con i viola.

Mercato Milan: i rossoneri pensano al dopo Donnarumma

Alle prese con la questione Donnarumma, il Milan continua a monitorare con attenzione il mercato dei portieri. A prescindere dal destino di Gigio, in scadenza nel 2021, ai rossoneri servirebbe un rinforzo. Uno dei profili segnalati al club lombardo è proprio quello dell’ex Fiorentina e Juventus. Una soluzione che ai rossoneri piace soprattutto se l’affare andasse in proto a condizioni favorevoli per l’ingaggio del brasiliano (prestito con diritto di riscatto).