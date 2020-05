Calciomercato Juventus: retroscena Rabiot, Paratici voleva già farlo

Ultime Juventus, spunta un retroscena su Rabiot. Il centrocampista francese è pronto a tornare in Italia ma è in uscita dal club bianconero. Potrebbe presto finire in Premier League.

Adrien Rabiot è pronto a tornare a Torino dopo il ritardo rispetto ai compagni di squadra. Tuttavia il calciatore potrebbe non restarci a lungo. Il centrocampista francese ad un solo anno dal suo arrivo alla Juventus starebbe già valutando l’addio.

Dopo la firma a parametro zero, la madre ed agente Veronique sta in questi giorni sondando il terreno in Premier League dove l’ex PSG piace a diversi club.

Sul calciatore c’è il forte interesse del Manchester United oltre che dell’Everton.

A questi due club, si aggiunge anche il Tottenham come società potenzialmente interessata. La dirigenza bianconera, da quel che filtra, contrariamente al calciomercato di gennaio nel quale Rabiot era stato bloccato per non perdere un centrocampista nella fase clou della stagione, non sarebbe restia alla sua partenza. Anzi, ci sarebbe anche un retroscena.

Ultime Juventus: Rabiot offerto al Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, cui gli uomini mercato bianconeri avrebbero gi provato ad inserire il nome di Rabiot all’interno della maxi-operazione alla quale si sta lavorando con il Barcellona e che include Miralem Pjanic.