Calciomercato Juventus, Rabiot pronto a salutare i bianconeri: due squadre in pole

Calciomercato Juventus: Rabiot pensa alla Premier League

Calcio Mercato Juventus Rabiot | La stagione della Juventus si è conclusa momentaneamente al primo posto, ma non si può certo dire che per gli uomini di Sarri sia stata un’annata facile. La Vecchia Signora ha infatti avuto diversi problemi per quanto riguarda l’ingranare in campionato, e soprattutto per i nuovi acquisti è stato complicatissimo avere il giusto impatto sulla Serie A e nelle gerarchie di Sarri. Occhi puntati su Rabiot, protagonista in chiaroscuro della Juventus, e con il quale pare ci siano stati diversi problemi legati al suo ritorno in Italia.

Il francese non ha convinto neanche in campo, ed ecco che per l’ex PSG potrebbe arrivare già il momento di cambiare casacca. Lo stesso giocatore sta pensando di salutare Torino, e stando a quanto riportato da Sport Mediaset, sembra intenzionato a valutare eventuali proposte dalla Premier: Manchester United ed Everton lo stanno seguendo con parecchio interesse.

News Juventus: Rabiot ceduto per il mancato ritorno?

Il Coronavirus si sa, ha condizionato parecchio le vite di tutti, e specie per i calciatori stranieri che militano nel nostro campionato. Rabiot è dovuto tornare in Francia, ma il suo mancato ritorno ha fatto infuriare non poco la dirigenza. Ora che è appena ritornato a Torino si parlerà anche di questo, e chissà se proprio per questo motivo che finirà sul mercato.