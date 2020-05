Calciomercato Juventus, Pjanic-PSG trattativa ancora possibile

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: il PSG sfida il Barcellona per Pjanic

Calcio Mercato Juventus PSG | Il mercato di Serie A accelera sempre di più, e le big del nostro campionato continuano a portare avanti diverse operazioni in vista dell’estate. La Juventus in particolare vorrebbe andare a puntellare diversi reparti, uno su tutti quello di centrocampo, dove è possibile che ci possa essere qualche cessione. Tra tutte quella di Pjanic, il quale ha vissuto un ultimo tratto di stagione abbastanza negativo.

Il suo minutaggio è calato drasticamente, e nonostante ad inizio campionato sia stato un punto di riferimento, la sensazione è che qualcosa con Sarri si sia rotto. Ecco perchè il bosniaco può davvero partire, e magari verso il Barcellona. I blaugrana però a quanto pare non sono nè l’unico club ad essere interessato, nè tantomeno quello in pole: stando a quanto riportato da cm.it, pare infati che anche il PSG sia tornato a grandi falcate nella trattativa. Il club parigino ha sempre avuto un debole per l’ex, ha intenzione di provarci seriamente.

News Juventus: Barcellona e PSG, chi sceglie Pjanic?

Pjanic continua ad essere conteso tra Barcellona e PSG, e ovviamente la domanda sorge spontanea: il bosniaco quale squadra preferirebbe. Probabilmente i blaugrana visto il progetto, mentre per una questione monetaria sicuramente i parigini potrebbero soddisfarlo di più. Staremo a vedere.