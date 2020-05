Calciomercato Juventus Orsolini Bologna | Il futuro di Riccardo Orsolini è meno sicuro di quanto si possa immaginare. L’attaccante del Bologna ha disputato un’ottima prima parte di campionato con Mihajlovic, portando i rossoblù alla completa tranquillità in chiave salvezza. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di tanti club italiani, dal Napoli alla Juventus che hanno avanzato i primi approcci.

Calciomercato Juventus, Orsolini resta a Bologna: le parole dell’agente

La settimana scorsa vi avevamo parlato dell’interesse molto importante della Juventus che avrebbe già un accordo con il Bologna sulla base di 26 milioni di euro (CLICCA QUI PER LEGGERE ULTERIORI DETTAGLI). L’agente di Orsolini, Donato Di Campli, però, ha chiuso le porte ad un trasferimento alla Juventus, in un’intervista a Radio Marte.

“Per il prossimo anno l’obiettivo è essere convocati all’Europeo e cercheremo di raggiungerlo. Si trova molto bene al Bologna. Gli interessamenti non possono che fargli piacere, ma credo che rimarrà in rossoblù anche il prossimo anno. Non voglio creare illazioni e poi, in un momento come questo non credo sia il caso di parlare di trasferimenti”.

Notizie Napoli, nessun contatto per Favilli

Donato Di Campli è anche il procuratore di Andrea Favilli, attaccante del Genoa in prestito dalla Juventus.

“Non abbiamo mai parlato con il Napoli. Viene da un infortunio molto delicato ma credo che con il tempo possa diventare uno dei migliori centravanti d’Italia”.