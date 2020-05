Calciomercato Juventus, Chiesa più vicino: la Fiorentina abbassa le richieste

Calciomercato Juventus: i bianconeri preparano l’assalto finale a Chiesa

Calcio Mercato Juventus Chiesa | La Juventus prepara diversi colpi per la prossima stagione, e ragiona soprattutto su come andare a rinforzare il reparto offensivo. I bianconeri sanno di dover alzare ulteriormente l’asticella, e sanno altrettanto bene di come qualche suo obiettivo sia nel mirino di altre pretendenti. E’ il caso di Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che piace tantissimo alla Vecchia Signora. Il figlio d’arte è una preda ambitissima in Italia, e la Juve sta faticando non poco a trovare l’accordo con la squadra viola, intenzionata a tutti i costi a blindare il proprio gioiello.

Proprio su questa questione è però arrivata una notizia parecchio positiva per i bianconeri: pare infatti che le richieste della Fiorentina per Chiesa siano destinate ad abbassarsi lentamente. Non più di 50 milioni di euro, con la Juventus pronta ad inserire anche qualche contropartita: Romero o Mandragora potrebbero essere due pedine gradite dalle parti di Firenze. Questo quanto riportato da cm.com.

Notizie Juventus: Chiesa contento alla Fiorentina?

Chiesa resta un obiettivo concreto per la Juventus, la quale però non ha ancora strappato il suo si definitivo. Il giocatore a detta di Barone è felice alla viola, e avrebbe respinto ogni tipo di avance. Questo quanto raccolto dalla nostra redazione.