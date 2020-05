Calciomercato Juventus: blitz per il centrocampista, Inter beffata

Juventus, il calciomercato dei bianconeri si accende con Tonali. Come riportato da Tuttosport, la Juve ha dato l’assalto al centrocampista per portarlo a Torino in estate strappandolo all’Inter.

Calciomercato Juventus: Tonali ora può arrivare

I bianconeri sono sicuri del talento di Sandro Tonali. Paratici sa che sul calciatore ci sono anche l’Inter e Milan.

Se da un lato Antonio Conte e Beppe Marotta stanno spingendo per avere Vidal in estate e questo complica l’affare con il centrocampista del Brescia visto che per ora a Milano sono in troppi.

Per questo la Juve ora sembra in vantaggio. La mezzala ha un contratto con le Rondinelle fino al 2021 (con un’opzione 2022 in ballo) e un ingaggio del tutto alla portata delle casse bianconere e non solo. Piace parecchio anche in Premier all’estero, al Chelsea ma anche a Barcellona e Psg con i quali i contatti non sono recentissimi. Il calciatore gradirebbe restare in Italia.

Calcio mercato Juve: il prezzo di Tonali

Nel frattempo i contatti tra la dirigenza e Massimo Cellino non si sono mai interrotti. Da una prima richiesta di 50 milioni di euro sull’unghia le parti stanno lavorando sulla base di un’offerta cash consistente più una contropartita tecnica da girare al Brescia. I nomi sono quelli di Hans Nicolussi Caviglia, Luca Coccolo, Idrissa Touré, Simone Muratore e il brasiliano Wesley. A Torino Sandro Tonali prenderebbe il posto di Pjanic.