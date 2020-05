Calciomercato: Juve e Inter occhio, il Barcellona punta De Ligt e Skriniar

Calcio mercato Juve, De Ligt nel mirino del Barcellona

Calciomercato Juve Inter De Ligt Skriniar Barcellona ultime | Il Barcellona ha voglia di rinforzare la difesa. I blaugrana guardano in Serie A e sono pronti all’assalto. De Ligt e Skriniar i primi due obiettivi in cima alla lista dei catalani. Per De Ligt gli spagnoli ci hanno già provato la scorsa estate, ma poi il calciatore spinto dal suo agente Mino Raiola ha accettato la Juventus. L’altro nome è quello di Milan Skriniar. Il giovane difensore è cresciuto molto e ha attirato a se gli occhi di Manchester City, Real Madrid e ora anche Barcellona. Tutti grandi club pronti a fare uno sforzo economico. I catalani vogliono rinforzarsi e sono pronti ad inserire contropartite tecniche nei due affari.

Calciomercato Inter, Skriniar può finire in Spagna: Barcellona e Real Madrid pronti all’assalto

Calciomercato Inter Skriniar Barcellona | L’intenzione del Barcellona è quella di convincere un club tra Juve e Inter per la conclusione dell’affare tra De Ligt e Skriniar. Dopo il Real Madrid, in Spagna, anche i blaugrana hanno chiesto informazioni per il difensore slovacco. Setien ha chiesto al club uno sforzo per quel reparto e la società è pronta ad accontentarlo. Intanto, si pensa di formulare un’offerta importante ma che comprenda soprattutto contropartite tecniche. Il Barcellona ha intenzione di convincere Juve e Inter con questi calciatori che sono in uscita: Umtiti, Semedo, Todibo, Rakitic e Vidal.