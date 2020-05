Calciomercato Inter: William Carvalho piace anche al Leicester

Calciomercato Inter: sul centrocampista concorrenza dalla Premier. Nelle ultime ore è spuntata anche una nuova pretendente per William Carvalho.

Una nuova squadra si sarebbe inserita nella nella corsa di mercato che conduce a William Carvalho. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo il Leicester si sarebbe fatto avanti per prendere il roccioso centrocapista.

La notizia, riportata poi anche dal Daily Mail, sottolinea come si potrebbe presto scatenare un’asta di mercato con l’Inter per il giocatore del Betis Siviglia.

A causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 il prezzo del mediano è destinato a scendere in fretta.

Il calciatore potrebbe lasciare l’Andalusia per 14 milioni di sterline. Il quotidiano inglese, tra l’altro, sottolinea come lo Sporting Lisbona starebbe spingendo per la cessione visto che il club lusitano detiene ancora un bonus del 25% suun’eventuale rivendita da parte del club spagnolo.

Ultime Inter: Carvalho dietro Tolisso?

In realtà il centrocampista per l’Inter non sarebbe la prima scelta. A Marotta ed Ausilio, infatti, interessano anche altri calciatori. Tra questi Tolisso del Bayern Monaco ma anche Paredes del PSG. Entrambi potrebbero arrivare attraverso uno scambio come parziale contropartita. Tolisso potrebbe entrare nell’affare Perisic con il Bayern, Paredes in quello legato ad Icardi.