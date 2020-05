Ultime Fiorentina: Perotti nel mirino, è in uscita dalla Roma

Calcio mercato Fiorentina Perotti Roma | La Fiorentina di Rocco Commisso punta a migliorarsi sempre di più. Tanti gli acquisti arrivati la scorsa estate e lo scorso gennaio anhe in vista della prossima stagione. In particolare, il patron italo-americano, ha sorpreso tutti per come ha trattenuto Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Il progetto è importante e ora tutti sembrano averlo capito. Intanto, come riportato dall’edizione odierna de La Nazione, i viola hanno messo nel mirino un altro esterno d’attacco. Si tratta dell’argentino Diego Perotti. Il calciatore è in scadenza 2021 con la Roma e lascerà quasi sicuramente il club nella prossima sessione di calciomercato estiva. Intanto su Perotti ci sono molti club, in particolare tra MLS e Cina. Hugo Perotti, padre di Diego, ha parlato proprio nelle scorse settimane di un suo possibile passaggio in Cina.

Calciomercato Fiorentina: tutto su Perotti, ok della Roma alla cessione

Il classe 1988 (32 anni a luglio) potrebbe valutare tutte le offerte e in particolare anche quella della Fiorentina. Il dg viola Joe Barone sta provando in tutti i modi di portare a Firenze il talento argentino. Secondo La Nazione, infatti, il calciatore (che piace già dallo scorso anno) potrebbe accettare i viola e restare ancora qualche anno in Italia in Serie A. L’unica distanza che resta al momento è l’ingaggio di 3 milioni l’anno del calciatore.