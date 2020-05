Brescia, Balotelli: “Non so più stoppare il pallone. Per tre giorni ho mangiato pezzi di muro e cartone”

Balotelli Brescia Cartone Muro Pallone | Mario Balotelli sente forte la lontananza dal campo di gioco e dalla Serie A. L’attaccante del Brescia negli ultimi giorni è tornato ad essere nell’occhio del ciclone per le parole di Giorgio Chiellini circa il comportamento di SuperMario con la Nazionale. Poi la pace fatta con il capitano della Juventus e dell’Italia e oggi una diretta Instagram con Alessandro Matri in cui ha raccontato i retroscena della sua quarantena.

Balotelli: “Non saprei più stoppare un pallone”

L’attaccante del Brescia ha parlato del ritorno in campo con l’ex compagno di squadra, appena ritiratosi dalle scene, Alessandro Matri.

“Durante la quarantena ho corso un po’ al parchetto sotto casa o stesso in casa. Quando non hai un tapis roulant non è possibile correre, come si fa? Non tocco un pallone da più di due mesi, sono convinto che se me ne arrivasse uno non saprei nemmeno più stopparlo”.

Brescia, Balotelli: “Per giorni ho mangiato pezzi di muro e cartone”

Mario Balotelli, poi, ha parlato anche delle mancanze portate dalla solitudine della quarantena.

“E’ stato pesante. Mia figlia è a Napoli, mio figlio a Zurigo, mia mamma ha una certa età e non ho potuto vederla, Enock è con mio cugino e tutti gli altri con i figli. Non sono ingrassato per fortuna. Non so cucinare, ordino sempre da fuori ma per i primi tre giorni ho mangiato pezzi di muro e di cartone“.