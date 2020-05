Serie A UEFA Champions League Europa League | La Serie A potrebbe riprendere il prossimo mese ma ad oggi non ci sono date precise per il ritorno in campo. Intanto il Governo cerca le massime cautele per poter dare il via libera alla Federazione per ridiscutere i calendari e portare a termine la stagione.

Serie A, la UEFA pensa di eliminare le italiane da Champions ed Europa League

Le società dovranno essere pienamente responsabili della salute dei calciatori, ha affermato il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora qualche giorno fa. Anche con un solo tesserato positivo al Coronavirus, tutta la squadra sarà costretta a restare due settimane in quarantena. Intanto c’è anche in atto l’approvazione del nuovo Decreto Rilancio che garantirà la massima flessibilità alla Federazione per decidere le sorti del campionato attuale e del prossimo. Ma i danni per le società italiane non sono finiti qui. Secondo quanto riferisce “La Repubblica”, la UEFA sta pensando a scelte drastiche se non dovesse riprendere il campionato in Italia.

Notizie UEFA: le italiane rischiano

Il protocollo è visto come una vera e propria ghigliottina dalla UEFA che starebbe pensando di eliminare le squadre italiane dalla Champions e dall’Europa League. La volontà della UEFA è quella di concludere le competizioni anche senza Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e Roma, se sarà necessario.