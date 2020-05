Ripresa Serie A, c’è l’ok del Comitato tecnico scientifico

Ripresa Serie A Comitato Tecnico Scientifico isolamento squadre | La ripresa del campionato italiano di calcio è uno dei temi principali per il mondo dello sport italiano. Continui botta e risposta tra FIGC e il Ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora. Dopo due mesi di liti e chiacchiere, ora le parti sembrano intenzionate a lavorare sul serio e verso la stessa direzione. Si vuole far di tutto per riprendere il campionato italiano con le giuste precauzioni. Intanto, si lavora sul protocollo della FIGC, con il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) che ha chiesto delle modifiche per dare poi l’ok definitivo alla ripresa della stagione. Le squadre sono tornate a lavoro con allenamenti individuali e dal 18 dovrebbe arrivare l’ok per la ripresa di allenamenti in gruppo, fino poi arrivare alla ripresa del campionato.

News Serie A, il CTS indica la strada per la ripresa del campionato

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, i club di Serie A potrebbero ricevere l’ok dal CTS per riprendere la stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, si pensa di mettere le squadre italiane con calciatori, staff, dirigenti ecc in isolamento per 15 giorni. Successivamente sarà possibile riprendere la stagione di Serie A. Quarantena collettiva per tutto il gruppo. Solo dopo le due settimane di isolamento sarà possibile tornare in campo e chiudere la stagione con le partite giocate a porte chiuse.