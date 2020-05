Oroscopo di domani 13 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Mercoledì molto interessante nonostante qualche grattacapo che deriva dal lavoro. Il vostro capo non è molto tranquillo e vi accusa di qualcosa per cui potreste trovarvi ad agire per vie legali. Usate molta prudenza. In amore, invece, va molto meglio. Domani, per i single, c’è aria di un bell’incontro virtuale.

Toro. Il nervosismo sarà la base della giornata di domani. Il consiglio è quello di restare tranquilli e soprattutto di dedicarvi all’attività fisica perché lo stress si concentra lì. Il motivo? Finanziario. Non siete tranquilli in questo momento complicato.

Gemelli. Ci sono piccoli miglioramenti di cui sarete presto messi al corrente. Niente di trascendentale ma sarà una giornata più felice. I problemi economici non sono del tutto risolti e la felicità potrebbe trasformarsi in fastidio.

Cancro. Sono in arrivo emozioni molto intense. Domani sarà una giornata particolarmente bella in amore ma tra venerdì e sabato vi scoppierà il cuore. Anche per i problemi personali ci sono vie d’uscita.

Leone. Tra domani e giovedì la vostra ira supererà ogni limite: il pericolo discussioni verrà a farvi visita. Siete persone molto calme e accondiscendenti ma i prossimi giorni potrebbero portarvi a troncare qualche rapporto.

Vergine. Giorni molto difficili, soprattutto in amore. Non c’è un buon rapporto attualmente: o perché siete distanti o per problemi irrisolti. La giornata di domani si presenta drastica: non caricatela ancora di più o finirete per porre fine alle vostre storie.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Da domani inizierete a ritagliarvi uno spazio tutto vostro che vi permetterà di vivere in pace. Darete spazio alla creatività e alle emozioni positive. Sul lavoro ci sono dei problemi che potrebbero portare a discussioni con i colleghi. Saturno a vostro favore vi regalerà nuove possibilità.

Scorpione. Lo stress emotivo sarà il vostro compagno tra domani e dopodomani. Toccherà sia a sfera sentimentale che quella lavorativa, creandovi qualche momento faticoso. Qualcosa sta andando storto ma non dovete mollare. Da giovedì ci saranno netti miglioramenti, soprattutto in amore.

Sagittario. C’è il rischio rottura con il partner e domani si sentirà la pressione degli ultimi giorni. Sarà meglio cercare di risolvere tutto entro giovedì perché la giornata di venerdì è decisamente confusa.

Capricorno. La giornata di domani sarà molto fortunata grazie all’intervento di Marte. Il vostro umore non è dei migliori in questo momento. Siete fatti così: davanti alle difficoltà tendete a chiudervi in voi stessi. Da domani ci sono nuove possibilità: apritevi con chi vi conosce.

Acquario. L’amore va a gonfie vele, finalmente. Domani sarà una giornata altrettanto importante da questo punto di vista. Le stelle sono dalla vostra parte ma poi tocca a voi fare i passi e continuare in questa direzione.

Pesci. Il vostro sogno è quello di avere relazioni felici e stabili. Domani Marte favorirà questo vostro desiderio, così come saranno migliori anche i rapporti personali e lavorativi. Vi sentite in balìa di voi stessi da un po’ per esservi prefissati cose irraggiungibili.