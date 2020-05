Notizie Milan, Paquetà: “Questa è la mia nuova casa”

Ultime Milan | Lucas Paquetà non andrà via. Il centrocampista brasiliano ha assicurato via Instagram di voler restare. L’ex Flamengo ha risposto alle curiosità dei tifosi giurando amore al Diavolo.

“Il Milan per me significa la mia nuova casa. Spero di essere sempre molto felice qua e per questo darò sempre il mio massimo. Il mio grande obiettivo è vincere con questa storica squadra”.

Nonostante lo scarso impiego degli ultimi mesi, dunque, Paquetà potrebbe restare ancora un anno:

“La prima volta che sono andato a San Siro è stato incredibile, un momento unico ho giocato in un campo storico con questa maglia addosso. Mi piace far parte del Milan, mi piace il cibo e la lingua italiana”.

Ultime Milan: Paquetà resta?

Negli ultimi giorni il calciatore era stato accostato alla Fiorentina ma il fantasista non sembra avere dubbi sulla sua volontà di restare: