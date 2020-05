Notizie Fiorentina, due contagiati negativi al tampone

Ultime Fiorentina, due contagiati in meno. Si riduce il numero dei contagiati in casa viola. Il club ha effettuato un nuovo test del tampone su tre giocatori risultati positivi al COVID-19.

Esito negativo per due calciatori su tre, ora dovranno attendere il secondo tampo. A riportare la notizia è l’Ansa, che specifica che anche uno dei tre membri dello staff medico del club gigliato sembrerebbe guarito ma per l’ufficialità si attende la controprova nei prossimi giorni.

Ultime Fiorentina, i contagiati migliorano

Buone notizie per la squadra viola colpita duramente a marzo e che si è ritrovata con altri sei contagiati dopo i tamponi a tappeto prima del ritorno in campo. I tre contagiati sono guariti a metà marzo. Dusan Vlahovic è stato uno dei primi calciatori a contrarre il Coronavirus. La Fiorentina, poi, pochi giorni dopo comunicò che anche Patrick Cutrone e German Pezzella, oltre il fisioterapista, erano risultati positivi al COVID-19. Il Presidente Commisso in persona, poi, aveva dichiarato che sono stati 12 i dipendenti viola colpiti dal virus. Poi la pessima notizia alla ripresa, altri sei contagi dei quali non sono stati comunicati i nomi per scelta della società che ha deciso di non far preoccupare le famiglie