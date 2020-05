News Juventus, Zeman lancia una frecciatina a Chiellini: “Odia l’Inter perché forse perde spesso con loro”

News Juventus – Zeman | Non si placano le polemiche in merito alle vicende tra Chiellini e Balotelli, perché molti volti del calcio mondiale, hanno preso voce sulla questione. Tra i tanti, spicca anche quella dell’allenatore boemo, Zdenek Zeman. L’ex rivale storico ha bacchettato il difensore della Juventus e capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, attraverso un’intervista rilasciata al programma radiofonico ‘Un Giorno da Pecora’. Quelle che seguono, sono le sue parole.

Ultime Juventus, Zdenek Zeman attacca chiellini: le parole del tecnico boemo

Non scorre buon sangue tra Zeman e i colori della Juventus e, le parole di Giorgio Chiellini, hanno dato modo al tecnico di dire ancora la propria sulle diatribe tra il club bianconero e l’Inter: “Non so di cosa si parla, ma ho sentito le parole di Chiellini. Parlare di ‘odio’ è una brutta cosa per il mondo del calcio. Forse l’ha detto perché è la squadra con cui ha perso di più, non vedo motivazioni”. Frecciatina dunque da parte del tecnico, che attualmente è svincolato, ma ha vissuto la sua rivalità con i colori bianconeri, nelle sue esperienze in Serie A. Il classe ’47 In Italia ha allenato, tra le altre del massimo campionato, Roma, Lazio e Napoli.