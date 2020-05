I rapporti tra Barcellona e Juve sono più saldi che mai: nelle riunione dell’ECA Agnelli e Bartomeu hanno stretto un legame di ferro che può portare a dei risvolti impensabili per quanto riguarda il calciomercato. Se infatti si parla da settimane dello scambio Arthur-Pjanic, leggere di De Sciglio, Rugani e anche Romero per arrivare ai campioni blaugrana è una novità.

Calcio mercato Juve, Rugani e De Sciglio a Barcellona

Pjanic in Spagna, Arthur in Italia: di questa fantastica trade ne abbiamo già parlato stamattina. Ma secondo quanto rivela Tuttosport, questo mercato rivoluzionato dal covid-19 ha stimolato la creatività dei grandi club. Il nome più caldo in questo momento è quello di De Sciglio: è il candidato numero 1 a lasciare la Juve per Barcellona. E anche se a Paratici piace Sergi Roberto, il prescelto per dargli il cambio è Nelson Semedo, centrale portoghese. La loro valutazione non coincide ed infatti la Juventus dovrà equilibrare la trattativa attraverso un terzo scambio.

Ultime mercato Juve, a Barcellona potrebbe finirci anche Romero

L’indiziato per far incastrare tutti gli ingranaggi è Todibo, cercato dalla stessa Juve prima che firmasse col Barcellona. In Spagna ha pagato dazio nell’ambientamento, ma il prestito allo Schalke 04 lo stava aiutando a ritrovare lo smalto di un tempo (pur essendo giovanissimo). In questo caso, con Romero o Rugani a trasferirsi, sarebbe diciamo così, la Juve a rimetterci: nel primo caso, soprattutto dal punto di vista economico (visto che l’argentino è stato pagato oltre 20 milioni), nel secondo caso, dal punto di vista tecnico, vista l’esperienza ed il valore dell’ex Empoli.