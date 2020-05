Medici del calcio, Castellacci annuncia: “Molti minacciano le dimissioni”

Medici del calcio, Castellacci dichiara: “In molti pensano alle dimissioni, c’è bisogno di chiarezza”

Medici del calcio – Castellacci | Ha tuonato il presidente dell’associazione medici del calcio, Enrico Castellacci. La situazione è molto complessa, con gli stravolgimenti che sta vivendo l’Italia, e anche il mondo dello sport. Nella giornata di oggi sono diverse le news che arrivano in merito alle decisioni degli allenamenti di gruppo, in programma a partire dal prossimo 18 maggio, ma le polemiche non mancano. I medici dei club italiani, attraverso le parole di Enrico Castellacci, hanno manifestato le proprie perplessità: “I nostri legali sono stati avvisati, perché c’è da capire come funzioneranno alcune cose sui protocolli. Molti colleghi di Serie B hanno minacciato già le dimissioni se non dovesse essere rivista la questione legata alle responsabilità”.

Medici del calcio, le parole del presidente Castellacci

Sono arrivate le parole di Enrico Castellacci, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il presidente dell’associazione medici del calcio, ha fatto il punto della situazione. Non ci stanno i medici dei club, a quello che è il protocollo in merito alla ripresa: “I club devono assumersi le responsabilità, non ci stiamo alla questione legata alla responsabilità penale. Devono fare chiarezza inoltre, c’è l’alto rischio della contaminazione, basta un solo giocatore e poi si blocca tutto. Ci facciano capire se c’è voglia di ripartire”.