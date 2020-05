Fase 2, spiagge libere su prenotazione e distanza di 5 metri

Spiagge libere, ma non completamente. Gli esperti del Governo hanno indicato le linee guida per poter andare al mare anche in questa estate funestata dal coronavirus.

Ombrelloni a 5 metri e prenotazioni anche spiaggia libera: le vacanze ai tempi del covid-19

Per dare attuazione concreta alle parole del Premier Conte, che ha promesso un’estate al mare anche quest’anno nonostante l’epidemia, servirà un grande impegno. Ed una serie di precauzioni. Come nel mondo del calcio, anche il protocollo per andare in spiaggia è quasi pronto. La responsabilità sarà in gran parte dei comuni, che dovranno evitare l’affollamento sulle spiagge con ogni mezzo. Spazi tracciati, associazioni che dovranno gestire gli spazi, un’app per evitare assembramenti.