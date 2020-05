Coronavirus, Toti sulla Fase 2: “Spostamenti tra regioni dal 1° giugno”

Coronavirus, Toti sugli spostamenti: “Fase 2, spostamenti consentiti dal 1° giugno”

Coronavirus, Toti – Fase 2 | Ha preso voce il governatore della Liguria, Giovanni Toti. L’Italia sta entrando, passo dopo passo, nella ripresa dell’intero Paese. Mentre ogni giorno si registrano passi in avanti attraverso i numeri annunciati dalla Protezione Civile – siamo in attesa anche di quelli odierni -, le diverse regioni italiane preparano la riapertura. Il presidente della Liguria ha parlato ai microfoni di Radio24, facendo riferimento a quelli che saranno gli spostamenti consentiti all’interno della nostra Penisola. Sì, perché se due regioni vicine tra loro sono a basso rischi contagi, potrebbero cominciare gli spostamenti tra le stesse: “Il Ministro Boccia ci ha detto che dobbiamo aspettare un po’ di tempo, per la riapertura delle regioni. La data più probabile non è legata al 18 o al 25 maggio, ma è possibile nel giorno del 1° giugno“.

Le parole di Giovanni Toti e la precisazione del Ministro Boccia sulla fase 2

“Dipenderà tutto dai dati, vogliamo monitorare la situazione”. Queste sono invece le parole del Ministro Boccia, ai microfoni de La Repubblica, facendo una precisazione importante sulla questione legata alla Fase 2. “Dovremo monitorare ogni singola regione, per poter capire come svolgere le cose. Due regioni a basso rischio, se sono vicine tra loro, potranno cominciare ad avere meno limitazioni rispetto a quanto accade in tutta Italia”. Dunque la situazione cambia, l’Italia a partire dal 1° giugno potrebbe cominciare a vivere una maggiore libertà, all’interno di quelle regioni che sono a basso rischio rispetto alle altre.