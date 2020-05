Coronavirus, vacanze estive in Italia: Conte riapre gli alberghi

Coronavirus Italia, vacanze estive in Italia: intanto gli alberghi riaprono

Coronavirus Italia fase 2 vacanze estive alberghi ultime | Italia ancora in piena emergenza Coronavirus. Intanto, con la Fase 2 il Governo italiano allenta la presa per la riapertura di diverse attività. Dopo bar, ristoranti e parrucchieri, ora si preparano a riaprire anche gli alberghi. Ad annunciarlo è stato il leader Giuseppe Conte, che anche nei giorni scorsi ha annunciato come saranno le prossime vacanze estive. L’Italia si prepara all’estate, si potrà tornare a mare, ma con delle norme ovviamente rigide e sarà diverso agli scorsi anni. L’Italia, leader del turismo rurale, è pronta a tornare a lavoro per combattere la crisi economica. Pronte a riaprire circa 24mila strutture agrituristiche.

Coronavirus, Fase 2: Conte riapre gli alberghi

L’agriturismo svolge un ruolo centrale per la vacanza Made in Italy nella fase 2 perché contribuisce in modo determinante al turismo di prossimità per la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane per garantire il rispetto delle distanze sociali ed evitare affollamento” osserva Diego Scaramuzza presidente di Terranostra nel precisare l’importanza di realizzare un piano con risorse economiche di sostegno e misure straordinarie di intervento a partire dal DL Rilancio per salvare il turismo nelle campagne.

Intanto le FAQ del sito del governo già chiariscono: non solo gli alberghi ma anche i bed and breakfast e le altre strutture ricettive come gli agriturismi possono già ospitare le persone che sono autorizzate a muoversi nel periodo di emergenza epidemiologica sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli spazi comuni o in prossimità degli accessi. Si tratta di una precisazione importante per le strutture agrituristiche spesso situate in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti e con ampi spazi all’aperto dove – sottolinea la Coldiretti – è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti coronavirus.