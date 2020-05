Coronavirus, vacanze estive in Italia: Conte riapre gli alberghi

Coronavirus Italia, vacanze estive in Italia: intanto gli alberghi riaprono

Coronavirus Italia fase 2 vacanze estive alberghi ultime | Italia ancora in piena emergenza Coronavirus. Intanto, con la Fase 2 il Governo italiano allenta la presa per la riapertura di diverse attività. Dopo bar, ristoranti e parrucchieri, ora si preparano a riaprire anche gli alberghi. Ad annunciarlo è stato il leader Giuseppe Conte, che anche nei giorni scorsi ha annunciato come saranno le prossime vacanze estive. L’Italia si prepara all’estate, si potrà tornare a mare, ma con delle norme ovviamente rigide e sarà diverso agli scorsi anni. L’Italia, leader del turismo rurale, è pronta a tornare a lavoro per combattere la crisi economica. Pronte a riaprire circa 24mila strutture agrituristiche.

Coronavirus, Fase 2: Conte riapre gli alberghi

Con la fase 2 ci si prepara alla riapertura degli alberghi. Il turismo potrebbe svolgere un ruolo determinante per la ripresa economica del paese nei prossimi mesi. Dal Governo italiano arrivano novità importanti. Il Premier Giuseppe Conte avrebbe dato l’ok per la riapertura di alberghi ma non solo. Arriva l’ok anche per i bed and breakfast e altre strutture ricettive come gli agriturismi. Sarà possibile muoversi e fare spostamenti anche turistici, ma sempre nel rispetto delle norme igieniche e principalmente senza fare assembramenti. Le strutture, infatti, dovranno garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza anti Covid 19.